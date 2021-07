Merkel jubler over første kvindelige dirigent, der åbner berømt festival

Den berømte musikfestival Bayreuth Festival i Sydtyskland blev grundlagt i 1876 af den verdensberømte tyske komponist Richard Wagner.

145 år skulle der gå, før den blev åbnet af en kvindelig dirigent.

Det skete søndag, da den 43-årige ukrainske dirigent Oksana Lyniv med dirigentstokken i hånden åbnede ballet med Wagner-opereaen ’Den flyvende hollænder’.

Oksana Lyniv blev varmt modtaget af publikum, hvoriblandt den tyske kansler, Angela Merkel, der er hyppig operagænger, var til stede med sin mand.

»Endelig!«, var kanslerens reaktion på, at en kvinde åbnede festivalen for første gang, skriver britiske The Guardian.

Festivaldirektør Katharina Wagner, der er oldebarn af Richard Wagner, har udtalt, at der før i tiden har været meget få kvindelige dirigenter at vælge imellem, men at Lyniv repræsenterer en ny generation af kvindelige dirigenter, der tør lære at dirigere et orkester.

Det spiller ingen rolle for Oksana Lyniv, om det er en mand eller kvinde, der dirigerer.

»Orkestret ser efter tre minutter, om du er i stand til at dirigere eller ej. Det bemærker straks, om du kan besvare konkrete musikalske spørgsmål, hvordan din teknik er, og om du er i stand til at lede hundrede mennesker uden bekymring. Hvis de kan stole på dig på dette grundlag, er musikerne ikke i det mindste interesseret i, om en mand eller en kvinde dirigerer. Det er kun journalisterne, der er det«, siger hun til Berliner Zeitung.

Bayreuth Festival fortsætter næsten en måned endnu frem til 25. august.