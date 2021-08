19-årig megastjerne går direkte ind som nummer 1

Hendes debutalbum solgte til firdobbelt platin i Danmark og ligger her to år senere stadig nummer 26 på den danske albumhitliste.

Hendes nye plade har i USA slået alle nyere rekorder for salg af vinyl. Og de seneste dage har salgstal fra det ene land efter det andet slået det fast:

Den 19-årige megastjerne Billie Eilish er bare nummer 1.

Også her i Danmark, hvor hendes nye album, ’Happier Than Ever’, er strøget ind allerøverst på hitlisten.nu, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg.

Anmelderne er tilsvarende glade, fremgår det af sitet metacritic.com, der i skrivende stund har samlet 26 anmeldelser til en gennemsnitlig score på 86 ud af 100.

Også Politikens Simon Lund var begejstret og uddelte fem hjerter i sin anmeldelse:

»Med sit andet album understreger 19-årige Billie Eilish, at hun selv i forvandlet form ikke er til at komme uden om som generationsikon og kulturelt fænomen. Mellem jazzet croon og funky grooves har hun taget et røntgenbillede af berømmelsens indre kvæstelser, så hele Generation Z kan spejle sig i det«, skrev han blandt andet.

Billie Eilish gav i 2019 to koncerter i Danmark – på Store Vega i København og fynske Tinderbox. Og hvis ikke pandemien forhindrer det, håber hun at være tilbage i Europa næste sommer, hvor hendes turnéplan ifølge Ekstra Bladet åbner mulighed for en koncert på Roskilde Festival.