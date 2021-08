2 hjerter: Han synger med samme gennemslagskraft som et vådt franskbrød

Da min kollega Alexander Vesterlund anmeldte det fjerde album fra det amerikanske metalband Deafheaven, ’Ordinary Corrupt Human Love’ (2018) sluttede han af med at skrive, at hvis Deafheaven fortsatte i dette tempo og humør, ville de »om et album eller to kunne lyde som noget i retningen af Beach House«.

Og det fik han ret i.

Men hvor den amerikanske duo Beach House spiller smuk og formfuldendt dream-pop, spiller Deafheaven på deres femte og med afstand mest melodiske og imødekommende plade, ’Infinite Granite’, nærmere en slags ... dream-rock?