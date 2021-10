Man får lyst til at grine og græde og danse til hendes terapipop

Jenny Wilson har været i nærkontakt med det ondeste i livet og er vendt tilbage til sine rødder efter to terapeutiske albumbearbejdelser af den voldtægt, hun blev udsat for i 2016. Der er både udmattelse, humor og kærlighed at finde på et album, der slet ikke behøver at være et mesterværk for at være helt igennem dejligt.