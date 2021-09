Ed Sheeran slår alle rekorder med fire megakoncerter i København

Om det er udtryk for coronakuller og en udbredt lyst til at være en del af større forsamlinger, eller om danskerne bare nærer en ekstrem kærlighed til Ed Sheerans musik, er ikke til at sige. Under alle omstændigheder er der usædvanlig stor interesse for at høre den britiske popstjerne live, når han næste år kommer til Danmark.

Egentlig var der bare planlagt en enkelt koncert med Ed Sheeran i Danmark, men da billetterne til koncerten 4. august 2022 blev sat til salg klokken 12 lørdag, var der udsolgt efter bare 20 minutter, skriver Ekstra Bladet.