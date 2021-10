Efter at have skrevet under på en omfattende kontrakt lykkes det mig endelig at få adgang til at streame den nye Coldplay, to dage før den udkommer.

Jeg modtager albummet på en ukendt streamingtjeneste, hvor det står under et kodenavn, som var der tale om klassificerede efterretningsdokumenter, der afslører tilstedeværelsen af liv i rummet. Man forstår straks, at albummets titel er ’Music of the Spheres’.