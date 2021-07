Coldplay har overgået sig selv i pompøst storhedsvanvid

1Park Hye Jin: ’Whatchu Doin Later’

Jeg er vild med den koreanske bølge af elektroniske producere, der de seneste par år har fået mere og mere international opmærksomhed. Ud over navne som Peggy Gou og Yaeji skal man holde et vågent øje med Park Hye Jin, der har sin egen særprægede elektroniske kant. Nu har hun kastet sig ud i et slags hiphop-nummer, man kan sende over sms til en, man godt kunne tænke sig et aftenstævnemøde med – en fræk emoji i sangudgave med titlen ’Whatchu Doin Later’.

2Coldplay: ’Coloratura’