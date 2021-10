Han har skrevet nogle af verdens største hits. Hans eget album viser, at der er forskel på kunstner og håndværker

Finneas har selv sat klapsalverne ind på første nummer på albummet ’Optimist’, ’A Concert Six Months from Now’, som om han foregriber en applaus, der jo i grunden er ham vel undt, men som også alt for ofte er beregnet til hans søster, Billie Eilish, der er midtpunktet for de sange, han har skrevet.

For Finneas Baird O’Connell er komponisten bag store følsomme og underfundige hits, som millioner af teenagere har grædt og haft vokseværk til de sidste fem år. Det er nemlig Finneas Baird O’Connell, der er arkitekten bag sin berømte søster Billie Eilishs skrøbelige mareridtspopsange, ham, der har skænket hende en fuldkommen klar musikalsk identitet. Og han har vundet otte Grammy-priser for netop sine sange til Billie Eilish. Det er derfor med stor spænding, jeg lytter mig ind i den musik, han komponerer til sig selv. For selv om ’The Optimist’ er hans anden soloudgivelse og opfølgeren til debuten ’Blood Harmony’ fra sidste år, er det første gang, jeg hører hans egen musik, selv om han har været musiker siden 2016 og i 2015 medvirkede i musical-tv-serien ’Glee’.