Ed Sheeran får den ultimative genoprejsning med nyt album

Den britiske hitmager Ed Sheeran har for nylig solgt 100.000 koncertbilletter på kun 100 minutter, og til sommer skal 152.000 danskere opleve ham live, når han skal spille fire udsolgte koncerter i Øresundsparken i Tårnby. For Ed Sheeran er folkets sanger – en almindelig fyr med en guitar, en ælling og ej en svane, og hans antipopstjerne-persona har helt paradoksalt gjort ham til en af klodens største popstjerner.

For ti år siden debuterede Ed Sheeran med albummet ’+’, som blandede irsk folkemusik og r&b med moderne pop, hans signatur var lige så kedelig, som den var catchy, men den virkede som et ganske stille og roligt frisk pust i et musiklandskab, der mest bar præg af spektakulære og smukke påfuglepopstjerner som Beyoncé og Rihanna. Med sit nye, fjerde album, ’=’ (udtales equal), har han lavet et kludetæppe, der basker mere med sine farverige fjer og understreger hans enorme spændvidde som musiker. Et album, der både lyder som stuerene anmelderkæledæ