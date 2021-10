Hugo Helmig indstiller karrieren på ubestemt tid

For tre år siden drev angst sangeren Hugo Helmig ud i et omfattende kokainmisbrug. Et misbrug, der satte en midlertidig stopper for en kometkarriere med store hits i både Danmark og udlandet.

Efter en lang, sej kamp fik Hugo Helmig gjort op med misbruget, men angsten forsvandt aldrig helt. Og nu tvinger den ham til at stoppe karrieren helt.

Det oplyser hans musikselskab The Bank til Ritzau.

»Alt lukkes ned på ubestemt tid, og det er på nuværende tidspunkt ikke sikkert, at Hugo vender tilbage til musikken«, lyder det.

Derfor bliver hans Danmarksturné, som den unge sanger netop har taget hul på, aflyst. Og den kommende udgivelse ’Lulu vol. 3’, som han har arbejdet på i studiet, bliver ikke til noget.

Hugo Helmig er nødt til at prioritere sit helbred, selv om det betyder et farvel til en lovende karriere.

»Jeg må indse, at selv om jeg lykkedes med at komme helt ud af mit misbrug, har jeg ikke fået kontrol med den angst, der fik mig ud i misbruget«, siger han til Ritzau gennem sit musikselskab.

»Angsten er lige nu så voldsom, at jeg på ingen måde kan gennemføre min planlagte turné, og jeg har også indset, at jeg må stoppe karrieren helt, hvis jeg skal have fikset det, der er gået i stykker indeni mig«.

Han er ked af at skuffe sine fans, men der er desværre er ingen anden vej, mener han:

»Jeg ved, at jeg skuffer fans, mit band og alle dem, der arbejder med mig, men jeg føler ikke, at jeg har noget valg. Lige nu må jeg ofre det, jeg holder allermest af, nemlig musikken«, siger han.

Forstående musikselskab

Musikselskabet The Bank, der har arbejdet med Hugo Helmig siden begyndelsen af hans karriere, er indforstået med beslutningen, men samtidig trist over, at det er slut.

Det fortæller Jakob Sørensen, der er direktør i selskabet.

» Jeg har den dybeste respekt for Hugos beslutning, selv om det selvfølgelig er utroligt trist at måtte stoppe her. Jeg ved, hvor hårdt Hugo har kæmpet de seneste år, og hvor langt han allerede er nået«, lyder det.

»At komme ud af et misbrug er en stor bedrift i sig selv, men når karrieren står i vejen for at komme helt i mål, kan man som musikselskab ikke gøre så meget andet end at bakke ud og bakke op. Så det er det, vi gør. Og så drømmer vi om, at Hugo en dag ringer og siger, at han er klar igen, men det er selvfølgelig helt op til ham selv«, siger Jakob Sørensen.

Hugo Helmig har ikke yderligere kommentarer og beder om ro.

Musikselskabet oplyser, at alle købte billetter til den aflyste turné refunderes.

ritzau