Det burde ikke komme som et chok, men Bruno Mars er i bund og grund en imitator.

Som dreng på Hawaii var lige præcis hans efterligning af Elvis Presley et tilløbsstykke blandt Honolulus mange Elvis-kloner, og siden Mars for godt ti år siden brød igennem som popmusiker på den store, globale skala med den hiphop-simrende soul-ballade ’Just the Way You Are’, har han opnået superstjernestatus ved at dykke ned i specifikke subgenrer af soul og funk.