Det føles lidt mærkeligt at skrive, at Diana Ross er tilbage, for den nu 77-årige sangerinde er aldrig nogensinde forsvundet, selv om det er 15 år siden, hun sidst udgav et album.

Diana Ross var det ubestridte midtpunkt i 1960’er-gruppen The Supremes, der har sunget nogle af verdens mest uforglemmelige sange, ’You Can’t Hurry Love’ og ’Stop In The Name Of Love’. Og da hun forlod gruppen i 1970, sang hun sig ind i de evige hits’ gemakker med ’Ain’t No Mountain High Enough’.