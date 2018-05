Den Sorte Skole bombarderede finkulturens tempel med lys og lyd Der var primitive masker, en storm af fabriksklange og brutal uhygge, da Den Sorte Skole bombarderede Det Kongelige Teater med en kakofoni af sanseindtryk. Det blev forløst ganske imponerende, men det var ikke så opfindsomt – og slet ikke flabet.

FOR ABONNENTER

Scenen er ligesom sat i finkulturens nedslidte tempel, når det første, man hører, efter at have sat sig i det røde plyssæde under lysekronen i Det Kongelige Teater, er to mænd, der på rækken bag taler om Wagners ’Valkyrien’. På tysk.