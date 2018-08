Verdens mest nuttede indieband reddede regnvådt poolparty Badesøen Festival i Albertslund havde vejret imod sig, men en sauna fuld af popcorn og Yo La Tengo fra New Jersey reddede oplevelsen for anmelderen.

Badesøen Festival 2018 blev reddet på målstregen af et indieband fra New Jersey. Jeg havde ellers gået og følt, at den hidsige regn burde være aflysningsgrund. Eller også skulle et eller andet få mig til at glemme mine våde fødder.