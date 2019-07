Kunsten på Roskilde Festival er heldigvis kommet for at blive. Og sammen med festivalens program for aktivisme skal kunsten i år bygge bro og skabe solidaritet. Det er en smuk tanke, som dog er lidt belærende udført.

»Er det egentlig rigtig fedt med kunsten på de festivaler?!«, sagde en af mine venner og kolleger forleden. Det er et godt spørgsmål, men det lader til, at kunsten er kommet på festival for at blive.