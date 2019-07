Ingen pardon fra patentmyndighederne: Nej, Cardi B, du kan ikke få patent på en duelyd

Hvis du forestiller dig en due, der kurrer med rigtig meget rul på r’et.

Nogenlunde sådan lyder ordet okurrr, som den Roskilde-aktuelle amerikanske rapper Cardi B har så meget for vane at sige, at hun har søgt om patent på det.

Ja, ordet altså.

Nu har hun også fået nej fra de amerikanske patentmyndigheder, der ifølge flere amerikanske medier (i primært den kulørte ende, bevares) begrunder afslaget med, at okurrr slet ikke er Cardi B’s eget ord, men et alment brugt begreb.

Ifølge The Blast, som er en af de absolut kulørte observatører af kendislivet i Hollywood og omegn, havde Cardi B søgt patent på udtrykket for at bruge det på tøj og andre modegenstande.

Kontroversiel figur

Cardi B er kendt som en kæmpe hitmager med numre som ’Bodak Yellow’ og ’Bartier Cardi’, men også som en relativt kontroversiel figur, der har indrømmet at have bedøvet mænd og frarøvet dem penge, og som for tiden står anklaget for at have arrangeret et overfald på et søskendepar på en stripbar i Queens.

Som om det ikke skulle være nok, så har den 26-årige superstjerne tidligere søgt om patent på udtrykket ’Bocktails’, som skal bruge til at markedsføre alkohol og et tv-show i musikeren navn. Det skriver Vice.

Det amerikanske LGBT-magasin Out har sat sig for at undersøge, hvor udtrykket okurrr egentlig kommer fra.

I deres undersøgelse af udtrykkets kulturhistorie finder de ud af, at realitystjerne Khloe Kardashian brugte det længe før Cardi B, og tager min internetarkæologien til hjælp vil man se, at Laganja Estranja i realitysyshowetshowet RuPauls Drag Race sæson 6 brugte udtrykket som en slags signatur.

Out finder ud af, at udtrykket stammer fra en scene i filmen ’Noah’s Arc: Jumping the Broom’, hvor skuespilleren Rodney Chester siger det. Det var helt tilbage i 2008.

Han forklarer Out, at han bare fandt på det, da de indspillede scenen.

Det betyder i øvrigt bare okay.