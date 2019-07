Far på Roskilde springer ud som gangster-rapper: »Mit navn er 'Scooter', jeg er Far på Ros, jeg har mere stil end Hugo Boss«

Far Per er blevet smidt ud af sin søns camp. Men så er det godt, at han må komme på besøg i Ralles hip hop-lejr, hvor Per kaster sig ud i hvervet som tekstforfatter, rapper og dekanterer papvodka til ’økomælks-pris’. Hans søn Christian er mildest talt ikke begejstret.