Lærke tog en hurtig beslutning, da hun så en mand fotografere hende tisse på festivalen

Kvinderne på Roskilde Festival fortæller, at de mere skruppelløst tisser i festivalens hegn i år, når køerne til toiletterne er for lange. Og de fleste får lov at gøre det uden tilråb eller chikane. Kun én har haft en rigtig dårlig oplevelse med det.