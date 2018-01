Bitterfisser og brokkehoveder kom frem: I 'Misundelse' er det publikum selv, der skal dele ud. Det afhænger forestillingen fuldstændig af Kan du huske, hvem du var misundelig på som barn? Hvem i din nære omkreds har du svært ved at unde noget? Teater Republique sætter spot på misundelse.

Misundelsen æder sig ind på en. Den mest usle af alle følelser, som man helst forstøder til bevidsthedens fjernlager.

teateranmeldelse









Misundelse. Koncept og iscenesættelse: Tue Biering. Scen.: Nathalie Mellbye, Lyd: Ditlev Brinth. Lys: Michael Breiner. Republique. Til 10. februar.

Men hvordan var det lige med den nære kollega, som blev forfremmet lige for snuden af dig, eller din søster, som altid har været en tak dygtigere, mere succesfuld og populær end dig selv?

Som jeg sidder der i en rundkreds med de andre tilskuere, siver det frem med opstemmet slam. Alle aflejringerne fra at føle sig forbigået og uelsket får én til at skrumpe i sædet som en gnalling af et menneske, der ikke under andre deres succes og livsoverskud – de får jo bare alt forærende, ikk’? Men som trøstepræmie er det her til at mærke, at det er jeg ikke ene om.

For en gangs skyld er det ikke en flok skuespillere, der skal have bøvlet med at bære rundt på vores indre søle. Det er publikum selv, der skal dele ud af egne forbudte følelser

For en gangs skyld er det ikke en flok skuespillere, der skal have bøvlet med at bære rundt på vores indre søle. Det er publikum selv, der skal dele ud af egne forbudte følelser.

I Republiques serie med de syv dødssynder har instruktøren Tue Biering og scenografen Nathalie Mellbye omdannet teatret til en dunkel bekendelsesarena for at kunne indfange ’Misundelse’. Godt 45 sidder vi med headsets og kan byde ind på de spørgsmål, en kvindestemme stiller os: Kan du huske, hvem du var misundelig på som barn? Hvem i din nære omkreds har du svært ved at unde noget?

Forestillingen afhænger fuldstændig af, hvor meget folk er villige til at lukke op for alt det pinagtige.

Publikum var ikke helt villige nok til at dele ud

Men vi bliver hjulpet på vej, da nogle stykker bliver inviteret ind i arenaens midte for at mæske sig med partyøl og chips, som vi andre så må sidde og kigge langt efter. Eller da et par får besked på at stille sig op med et gammelt dyrekranium, mens røgmaskinen kører, og vi hører om Kain og Abels episke misundelsesdrama, hvor røgen fra den formastelige netop ikke steg til himlen: stemplet!

På de sorte vægge står forestillingens credo med manende bogstaver: »Det, du taler om, vil frelse dig. Det, du ikke vil tale om, dør du af«. Sandelig er vi fra gammel tid bekendende, jeggranskende væsener, sidenhen også syltet ind i den psykologiske diskurs og troen på ord, som forløser. Men hvor mange lunser er vi reelt villige til at give af os selv? Ikke helt nok desværre på denne premiereaften.

Som sikker overlevelsesstrategi tyede en del af os til humor og overdrivelse – for eksempel at være skidemisundelig på veninden, hvis mand altid diskede op med syv retter og dyre rejser. Men der var også modige udspil, som ham der fortalte, at han faktisk blev glad, da hans altid så succesfulde ven fik kræft.

Allerbedst virkede det, når vi blev koblet sammen to og to, og i det intime møde i mørket over for en totalt fremmed stemme kunne sige og høre alt det forbudte.