Føler I jer lidt hvidere? 'Der var et yndigt land' langer ud efter danskheden med en humor, der åbner frem for at stivne Zaki Youssef sætter strøm til myten om den homogene danskhed. En konfrontation, der får både grinet og alvoren frem på Sort/Hvid.

Nu har han taget hele turen, fra Gorm den Gamle til børnehavebørns ukrænkelige ret til leverpostej og står her med Kierkegaards samlede værker i baglommen og hvid teatersminke over hele fjæset. Performer, rapper og dramatiker Zaki Youssef er simpelthen blevet så hvid, at han bare må hedde Carsten – og få os med på en ærkedansk fællessang: »Og det var Danmark, og det var Danmark, Allah, Allah, Allah«.

Hvis vi ikke lige vidste det, er ’olé’ ikke bare spansk, men kan spores tilbage til ’Allah’ som mulig etymologisk rod (fra dengang Andalusien var muslimsk). Og sådan er der så meget med den danskhed, der i disse år er strid debat om. Hvad er det for en broget størrelse? Hvem har ret til at kalde sig dansk?

Der var et yndigt land, Sort/Hvid









Tekst og musik: Zaki Youssef. Musik: Turkman Souljah.Iscen.: Sigrid Johannesen og Christian Lollike. Til 24.2.

Det vil Zaki-Carsten da gerne hjælpe os med at få styr på – med en dansklektion, så det synger, svirper og frem for alt får grinet frem. Med et strømførende mix af satire, standup og rap, bakket op af Turkman Souljah på dj-mixerpulten, der møver sig stærkt frem på scenen, mens familien Danmark står udstillet i en museumsmontre i baggrunden – med høtyv.

Forestillingen kulminerer da også i et langt mørkere toneleje, mere indtrængende og krast konfronterende

Der går for meget skolelektion i den med kongerække og 1800-tals nationalromantik – selv om jeg og andre godt kunne trænge til det og aldrig ville kunne bestå nogen dansk indfødsretstest. Til gengæld gør det ’Der var et yndigt land’ til et oplagt hit i diverse undervisningssammenhænge. Den langer ud med en humor, der åbner frem for at stivne i sort-hvidt kamphumør, og samtidig er det også alvor. Stadig mere ildevarslende lyder spørgsmålet: »Føler I jer lidt hvidere?«.

Rammende satire er det, når Zaki-Carsten med skarp præcision giver den som de blegfesne danskere, som han har et skarpt øje for i kraft sin dobbeltposition som barn af en egyptisk far og en dansk mor. Halalhippiehøjskolelæreren er bare til alt det der med det fremmede krydderi, og den store danskerbøf kræver sin ret til at kalde en kloakbeduin for en gedeknepper, mens forsigtigperen i al frygtsom smålighed ikke skal nyde noget som helst. Der er dog samtidig noget rørende over de ubehjælpsomme danskere, også som de er flest: »Prøv lige at forestille jer en dansker som flygtning – altså: »Båden over Middelhavet er fem minutter forsinket, og hvor kan jeg klage?«.

Men der er da også meget godt at sige om danskerne, lyder det fra Youssef i skikkelse af hans lunt gebrokne indvandrerfar, de er både hjælpsomme og hverken lyver eller stjæler:

»Der er meget islam i danskerne!«.

Forestillingen kommer ikke så langt på den positive bane med at flagre inden om den danske lighedstanke eller med klichérap om nyslået græs, tandsmør og snak over hækken. Men det lykkes frem for alt at udstille danskheden som et stort rodsammen af indflydelser.

Se bare, hvordan Youssef iført partisantørklæde kan synge ’I østen stiger solen op’, som var det morgenbøn fra minareten, hvortil Turkman Souljah yder eminent forstærkning med sin scratchende udgave af Shu-bi-duas »de varme lande er noget lort«, kogt op med nationalsang og »mavedansermusik«.

’Der var et yndigt land’ er en opfølger til Youssefs markante hit med ’Jeg hører stemmer’ fra 2015. Den har ikke samme medrivende slagkraft og virkede ved premieren lidt hullet og ufærdig, til trods for at den havde både Christian Lollike og Sigrid Johannessen på instruktørposten.