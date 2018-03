Nu får vi vrøvl med troldehæren: Kirsten Birgit-teater er et dilettantdrama med høstak og henførte pauser Folkene bag satiresuccesen Den Korte Radioavis vover sig langt ud på teaterprærien, men farer til tider også helt vild.

For pokker da, fru Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm, man risikerer jo som anmelder at få en hel troldehær på nakken!

Hvem ville have drømt om at se fruen i overalls langt ude på teaterprærien i selskab med en selvhøjtidelig neofeminist og et uledsaget flygtningebarn med skæg og 100 procent voksenpik – og så Rasmus Bruun, den svære toer.

Teateranmeldelse









Det Skide Show, Bremen. Ide og manus: Ramus Bruun og Frederik Cilius. Ide og iscen.: Karen Lundsby. Scen.: Sir Grand Lear v. Lea Burrows og Ingvild Grande. Til 17. marts

’Det Skide Show’ er hamrende indforstået, ligesom den her intro. Men makkerparret på scenen, Frederik Cilius og Rasmus Bruun, har med fænomenet ’Den Korte Radioavis’ også skabt et monster af et bagkatalog at referere til: prisbelønnet politisk satire på Radio24syv, total kult med egen troldehær, der kunne flytte stemmer til kommunalvalget.

Deres første udspil på scenen er det rene meta på meta metashow. Nok at forvilde sig ud i, men også fare vild i. For samtidig vover de sig ud i ukendt land.

Selv om fansene grinende kan mæske sig i kendte referencer til »bønner med tomatsovs«, »bels« m.m., får vi ikke rigtig de eftertragtede satiresmæk for skillingen. Ingen totimers masterspanking ved Fru Kirsten Birgit. Kun lidt nytårstale til husbehov – og dér står den på total fest i salen.

Nok vil kenderne vide, at konen har en faible for Dirch Passer og Steinbecks ’Mus og mænd’, men derfra at overgive sig til hendes våde drøm om at gennemspille Dirch Passers berømte fiasko som seriøs skuespiller i ’Mus og Mænd’ (på Aveny Teatret i 1961), er der godt nok et – stift – stykke. En skæg ide, fordi den er så langt ude.

Det bliver imidlertid en alt for lang ørkenvandring med den indlagte historie om de to prærie-pals Lennie og George på fatal melodramafærd efter kaniner. Et dilettantdrama med høstak og henførte pauser.

Burde gå mere barskt til historien

Sjovt er det, så snart Fruen trækker i »belsen« og vader omkring som en rasende vamset instruktørulv, der råt for usødet dirigerer rundt med alt skravlet omkring sig.

Som forhåndenværende løsøre fra ’Den Korte Radioavis’ (nu Weekendavis) agerer machoassistent Achmed (Alexander Clement som skægget uledsaget flygtningebarn) og den selvhøjtidelige feminist (Anna Juul) diverse ’Mus og Mænd’-figurer – med Stefan Göttler som banjospillende blackface-nigger i hjørnet. For en gangs skyld skal Rasmus Bruun som George være overhund over for Kirsten Birgit som Dirch – som retarderet trunterobust sinke. Selvfølgelig skal det hele være kikset, men her uden den store humor.

Det er på et plan også meningen: at spejle Dirchs fiasko med det seriøse teater, hvor publikum jo bare grinede og pressede ham tilbage i komikerrollen. Alligevel sidder jeg og føler mig umiddelbart så uforløst som Kirsten Birgit på en jævn kulturkanyledag. Modigt er det, at ’Det Skide Show’ gør noget andet end forventet, men i kraft af deres status og satirepraksis er det også det, man må kræve: at de risikerer røven. Her skulle de være gået langt mere barskt til deres historie.

Udfordringen ved sådan et stykke teater i teatret er jo både at gøre grin med det hele og samtidig via den groteske overdrivelse nå en anden form for sandhed. Den dukker da også frem til sidst, temmelig forpjusket og taget med tang , da Frederik Cilius smider både Lennie-kasket og Kirsten Birgit-paryk. Det er hans og Rasmus Bruuns gensidigt afhængige makkerskab, det egentlig handler om, især konflikten med at han render med showet, mens Rasmus sidder tilbage i den kedelige håndlangerrolle som the straight man.

Her er teatret imidlertid et nådesløst sted. Hver gang Rasmus i sin bevidst underspillede, bebrillede, småtskårne rolle får scenen for sig selv – ja, Kirsten Birgit vil elske det her – så er det, som om der bliver slukket for strømmen. Men rørende står billedet af deres mulige forsoning i Fruens pelsforede hule: to vildfarne børn, der omsider har fundet hinanden. På trods af en lang omvej på prærien for at komme så vidt.