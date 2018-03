Forestillingen 'Crash' forulykker halvvejs på det musikalske plan Forestillingen ’Crash’ på Edison minder os om, at livet kun er til låns. Men musikken kan for lidt.

Der er ikke noget, der kan få dig til at værdsætte livet som at indse, at du skal dø. Hvad når man ikke at tænke i de splitsekunder, der går, fra man for sent har opdaget den modkørende bil, til éns egen krølles sammen som en sardindåse, mens man selv sidder indeni, klar til at blive mast til plukfisk?

Crash af Sew Flunk Fury Wit. Iscenesættelse: Jesper Pedersen. Edison. Til 24. marts

Det er dukkemesteren og performeren Svend E. Kristensen, manden bag den dystopiske dukkeforestilling ’Støv’, der sammen med samme hold af librettist og komponist, nemlig amerikanske Neill Cardinal Furio og danske Peter Kohlmetz Møller, præsenterer forestillingen ’Crash’ på Betty Nansens anneksscene, Edison.

Han gør det med sit kompagni kaldet Sew Flunk Fury Wit, og ligesom med ’Støv’ er der i bund og grund tale om en iscenesat sangcyklus. De syngende hovedpersoner er et par, en mand og en kvinde, der er forulykket i deres bil, og det er deres sidste sekunder – trukket ud i slowmotion, så de varer en time – der udgør forestillingen.

I lyset fra den smadrede vogns forlygter kommer de to performere til live, Kristensen selv og sopranen Regina Unnur Ólafsdottir. De krøller sig ud af dødens favntag til et sidste rendezvous, hvor de for øjnene af os genoplever det liv, de har haft sammen. Fra det første møde, til de for et splitsekund siden kørte galt.

Kristensen spiller heftig luftguitar, og Ólafsdottir synger rigtig fint, mens hans vredesudbrud nok ville have stået tydeligere og stærkere på dansk

»Jeg er et spøgelse«, synger hun på engelsk med sin sarte konservatoriestemme, mens han med rå, uskolet kraft tilføjer den tragiske replik: »Vi begynder, når vi slutter«. Først når det er for sent, forstår vi det hele, og han er aggressiv, når han slår fast, at der er en revne i det natsorte forhæng, som de kan »smadre igennem« og give den gas. Ud af lyset – eller måske ind i det? For hvem ved, om alt eller intet venter på den anden side?

Klar til at blive rørt

We all crash, lyder en almindelighed. Den slags er vanskeligt at undgå med så ultimative emner som kærlighed og død kogt sammen til en række sange, der undervejs viger pladsen for øreflænsende dødsmetal, og som i tekster og ikonografi præsenterer et entydigt amerikansk univers. Underligt at se det udfoldet omkring en Audi af den slags, man snarere vil støde ind i på en dansk landevej.

Kristensen spiller heftig luftguitar, og Ólafsdottir synger rigtig fint, mens hans vredesudbrud nok ville have stået tydeligere og stærkere på dansk. Et optrin med to sindssyge road rage-dukker har på én gang urovækkende og komisk virkning, og hans dans med hende i skikkelse af en dukke i voksenstørrelse er rørende. Ikke mindst, fordi den formår at overraske og dermed bevare den poesi, den erfarne dukkemester gerne vil bruge til at gøre ulykken tredimensionel med.

Til gengæld formår de to syngende, elskende, sørgende hovedpersoner med hjælp fra Svend E. Kristensens dukker at trænge ind bag det banalt sentimentale

Forestillingen forulykker selv halvvejs på det musikalske plan. ’Crash’ er en sangcyklus, men musikken kan ikke nok. Ofte bliver guitaristen Rune Risager og cellisten Josefine Opsahls toner ikke til mere end lydkulisse.

Til gengæld formår de to syngende, elskende, sørgende hovedpersoner med hjælp fra Svend E. Kristensens dukker at trænge ind bag det banalt sentimentale og minde os om, hvad der er på spil, mens vi lever, og hvad det definitivt er slut med, når vi dør: forholdet til vores børn, vores ældre slægtninge. Ømme øjeblikke, det første samleje og vild sex på bagsædet af en bil, der i dette tilfælde er beskadiget så kunstfærdigt, at dens ene side viser sig stadig at være hel. Fordi bilen samtidig kan vendes, lader denne enkle scenografi os undervejs glemme – næsten da – den ulykke, der har standset tiden, og som lader os lære de to forulykkede at kende, netop som alting er for sent.

Man skal være klar til at blive rørt og klar til at føle fysisk ubehag, hvis man går ind og oplever ’Crash’. Havde musikken kunnet noget mere, som kompositioner betragtet, og havde forestillingen ikke distanceret sig bag et lag af americana, havde den muligvis været helt igennem rædselsfuldt bevægende og fantastisk.