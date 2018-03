De store spørgsmål bliver til nogle meget små valg i interaktiv forestilling

Folket knuselsker deres klodshans.

I DR's realityshow om Nationalmuseets nye direktør, 'Ranes Museum', følger vi den uslebne professor Rane Willerslev, der har alle realitystjernens adelsmærker. Rane Willerslev er bramfri, jovial, antiautoritær, selvudleverende og usnobbet.

Med andre ord en gave til DR's fortsatte sejrsgang gennem realitygenren. Den er nemlig afhængig af typer, der er villige til at gå planken ud i deres iver efter opmærksomhed. Og en professor med de personlighedstræk er trods alt ikke hverdagskost.

Seerne sjosker i hælene på direktøren, når han som Bambi tumler rundt på museets bonede gulve. Her viser det sig, at direktøren skam tror på spøgelser, ikke er bange for at give store bjørnekrammere til den trofaste sekretær Inge efter en lang arbejdsdag, forveksler museets japanske og kinesiske samling overfor en vigtig kinesisk delegation, kommer for sent til møder med fonde og virker mest tilfreds med sit nye job, når han får lov til at klæde sig ud som viking til træf.