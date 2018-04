Balletten har fået nyt trumfkort: 'Spar Dame' er et gådefuld skæbnedrama, hvis historie danser med dramatisk puls og følelsesmæssig udspænding ’Spar Dame’ har alt, hvad der skal til, for at blive Den Kgl. Ballets nye es. Et fuldbårent spændingsladet drama, hvor danserne får lov til at trumfe igennem med hele udtrykspaletten.

Stik den: en ballet om kortspil! Det lyder ikke umiddelbart som den oplagte invitation til dans.

Men kombinationen af en Pusjkin-novelle og Tjajkovskijs musik har tidligere vist sig at kunne ramme lige ind i Den Kgl. Ballets dramatiske nerve, i form af John Crankos ’Onegin’, der i en årrække var en publikumsmagnet. Med Liam Scarletts ’Spar Dame’, skabt direkte til kompagniet, har de fået et nyt trumfkort.

Som historien folder sig ud, bliver der fyret mere og mere op under dramaet om den unge løjtnant Hermann, der er fatalt besat af den diamantbehængte hvidhårede grevinde og hendes uovervindelige korttrick.











Spar Dame, Gl. Scene Kor.: Liam Scarlett. Tekstforlæg: Pusjkin. Musik: Tjajkovskij, arr. af Martin Yates. Scen. og kost.: Jon Morrel. Dir.: Vincenzo Milletari, Det Kgl. Kapel. Til 19.5.

Skæbnespillet fortættes i den svimlende flotte balkoreografi som et af aftenens højdepunkter

Om det så ligefrem er en gyser, sådan som Det Kgl. lancerer det, kan diskuteres. Snarere er det et gådefuldt skæbnedrama med død, kærlighedssvig, genfærd og overnaturlige kræfter i spil. Det er helt i traditionen fra den klassiske handlingsballet, hvis form og trinsprog den unge talentstærke koreograf Liam Scarlett fra Royal Ballet også benytter sig af. Det gør han uden de store nyskabende armbevægelser, men med udtalt sans for at få en historie til at danse med dramatisk puls og følelsesmæssig udspænding.

Det spændende ved ’Spar Dame’ som handlingsballet og som refleksion over den gamle stil er, at det hele får et tvist, så dramaet folder sig ud med en mystificerende dobbeltbund – præcis som i det skæbnesvangre kortspil, der ligger til grund for historien. Det er ved hjælp af bedrag i form af magiske kort, at grevinden har vundet sin status. Spar Dame er tegnet på magt.

Når den unge Hermann til at begynde med danser rundt i sin uskyldshvide skjorte, ligner han – den intense, smukt dansende Andreas Kaas – en romantisk yngling ligesom den unge splittede mand i ’Sylfiden’, ’Giselle’ eller ’Svanesøen’. Alle spiller de en form for troløst dobbeltspil i en historie, der ender med død og undergang. Men hvor de gamle ’helte’ er styret af kærlighedsdrift, handler det for Hermann kun om begær – ikke efter kvinden, men efter den magtfulde hemmelighed, hun har nøglen til. Kærlighed er kun noget, han foregiver at nære til grevindens plejedatter Lisa. Den er et middel, ikke et mål.

Forførende dobbeltbundet er den kærligheds-pas de deux, som Hermann hvirvler Lisa ud i. De vilde svævende favntag lægger sig op ad stilen fra MacMillans kærlighedsdrama ’Manon’. Mens Ida Praetorius som Lisa kaster sig ud i det med hele sit uskyldsrene hjerte, går Kaas til sagen med fremstormende passioneret heftighed, men kun for at se sit snit til at få adgang til de hemmelige kort.

Heroverfor går han anderledes brutalt til den i pas de deuxen på liv og død med grevinden. Dæmonisk formørket afpresser han hende, så det nærmest ligner en voldtægt. Til forskel fra i Pusjkins novelle, hvor hun i sit sovegemak afsløres som en olding bag de prægtige rober, åbenbarer hun sig her i Kizzy Matiakis besættende fremtoning som en stadig attraktiv kvinde hinsides alder. Stik imod hendes isnende poserende dronningeværdighed åbner hun i pludselige glimt for en stakåndet skrøbelighed og et uforløst kærlighedsliv.

Hele kortspilhistorien er således forbundet med seksualitet og magtkamp mellem mand og kvinde. Alene står grevinden over for mændene, der sigende nok alle er kortspillere. De magiske kort giver magt, men prisen er ensomhed. Hermann spiller dobbeltspil, og det gør grevinden også som lysende genfærd. Hvem vinder i sidste instans?

Skæbnespillet bliver på fascinerende vis forstærket af scenografien, som John Morell har holdt i stram minimalistisk sort-hvid stil. Hele dramaet er sat ind i en kæmpe ramme som et brætspil, der langsomt kan rotere, så det, der var loft, kan blive væg eller vindue. Et forvandlingens rum, som kan transformeres fra sovegemak til balsal eller galehus, og som angiver et univers, hvor det ikke er til at vide, hvad der er op, og hvad der er ned.