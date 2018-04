Kasper Holten er et modigt valg i et felt af 21 kandidater, hvor også Søren Pind blev nævnt Fredag blev Kasper Holten præsenteret som ny direktør for Det Kongelige Teater. Både ansatte og eksperter er begejstrede, men påpeger samtidig, at der venter et stort arbejde. Ikke mindst økonomisk og politisk.

FOR ABONNENTER »Hvis man skal se positivt på det, vil jeg kalde det et meget modigt valg. En satsning«, siger Sten Byriel, der er er tillidsmand for Det Kongelige Teaters operasolister.