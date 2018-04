Internationale aviser om Kasper Holten: Fra »katastrofe« til »teatersnilde alle vegne« Aviser i udlandet har gennem årene både uddelt ris og ros til Det Kongelige Teaters nye direktør.

Kasper Holten har instrueret mere end 70 opera- og teaterforestillinger i ind- og udland.

Her et udvalg af citater fra internationale anmeldelser af Det Kongelige Teaters nye chefs forestillinger gennem årene:

György Ligetis ‘Le Grand Macabre’ i War Memorial Opera House i San Francisco, 2004:»Hans teatersnilde er alle vegne – som Ligeti har Holten altid haft et skarpt fokus på publikum (aftenens finale er et mesterstykke udi kløgtig sceneteknik). Resultatet er en produktion, der er perfekt afmålt ud fra, hvad et publikum skal have for at holde fokus«. (The San Francisco Chronicle, 1. november 2004)

Mozarts ‘Don Giovanni’, filmversionen ’Juan’ fra 2011: »Holten benytter sig af en alt for bevidst skævhed mellem operaen og filmen. Men denne udgave er langt mere erotisk end mange af de tidligere, og til sidst begriber vi Juans seksuelle greb om de kvinder, der forvilder sig ind i hans verden. Den forståelse skyldes til syvende og sidst Maltmans karisma og kunstneriske dygtighed og Holtens optagelser, der sammen er mageløst«. (The Guardian, 14. december 2012)

Francesco Cavallis ‘L'Ormindo’ i Royal Opera House (Covent Garden), 2014:»Denne forestilling indfanger operaens ånd med det mest overdådige og effektive stykke arbejde, Holten har produceret, siden han overtog ledelsen af Royal Opera House i 2011. Mens tidligere opsætninger var oversvømmet af teknisk raffinement og forpurret af deres egen kompleksitet, sejrer Holtens seneste ved hjælp af de enkleste midler«. (The New York Times, 2. april 2014)

Mozarts ‘Idomeneo’ i Wiener Staatsoper, 2014:»En katastrofe, som nådesløst udstiller det kunstneriske forfald i Wiener Staatsoper: Hvorfor bliver Mozarts ’Idomeneo’ her sat op med en så massiv overflod af maskespil? (...) Lige så spektakulært som Kasper Holten begynder sin iscenesættelse af Wolfgang Amadeus Mozarts ’Idomeneo’ på Wiener Staatsopera, lige så hurtigt fortaber produktionen sig i det uvisse. Som et psykologisk drama om traumatiserede krigsveteraner blev der givet kamp til stregen af Damiano Michiellettos udgave af ’Idemeneo’ fra sidste sæson på Theater an der Wien – hos Holten derimod forfalder stykket til en billig omgang maskespil«. (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10. oktober 2014)

Karol Szymanowskis ‘Król Roger’ i Royal Opera House (Covent Garden), 2015:»Det er snart 40 år siden, Karol Szymanowskis eneste fuldlængdeopera er set på en scene i London. Kasper Holtens opsætning af ’Król Roger’ er også den første i Royal Opera og uden tvivl det bedste, Holten har instrueret, siden han blev operachef«. (The Guardian, 3. maj 2015)

Wagners ‘Die Meistersinger von Nürnberg’, Royal Opera House (Covent Garden), 2017:»Jeg mener ikke, at der har været mange gange, hvor jeg er gået ud af et teater og har følt mig så deprimeret og irriteret som efter Royal Operas ’Die Meistersinger’, der er en nyopsætning af Kasper Holten. (...) Ved denne lejlighed var det musikalske niveau ujævnt og af og til ganske tarveligt, men selv hvis det havde været fremragende over hele linjen, ville operaen stadig være blevet saboteret af Holtens instruktion, som ’Eugene Onegin’ og ’Don Giovanni’ blev det, om end i langt større grad«. (The Spectator, 18. marts 2017)

Georges Bizets ‘Carmen’ ved Bregenzer Festspiele, Bregenz, 2017: »Kasper Holten, Es Devlin og koreograf Signe Fabricius lefler lidt for publikum – men det fungerer, og det kører som smurt som i en Westend-musical. Det skyldes måske også, at meget af hans effekter er så overgearede, at man, når alt kommer til alt, aner en distance og en ironi«. (Der Tagesspiegel Online, 21. juli 2017)

