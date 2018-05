12-talspigen Mathilde: »Vi er flere hundrede dansere, der jagter samme drøm. Det giver sladder og bagtalelse« 22-årige Mathilde Veje er en af de danske kunstnere, der forsøger at nå stjernestatus i USA. 12-talspigen med de gode håndboldgener vil være professionel topdanser. I Los Angeles, der har den hårdeste konkurrence for hiphop og showdance.

Når man sidder i en blød terrassesofa ved swimmingpoolen på toppen af Le Montrose Suite Hotel i Hammond Street i Los Angeles i Californien, et fornuftigt ferskenkast fra den ende af den berømte Sunset Boulevard, hvor spillestedet Whisky a Go Go i sin tid præsenterede rockbandet The Doors, smager en pizza bare lidt bedre.