176 snegle danser ballet i London. Alternativet var at blive stegt i smør og hvidløg 176 snegle af sorten 'gros-gris' er sprunget ud som balletdansere i London i stedet for at ende på middagsbordet.

6 timer vil balletten vare. Snegle er ikke så hurtige, og balletstjerner har de aldrig været. Men takket være franske Elizabeth Saint-Jalmes og Cyril Leclerc er det lykkedes 176 snegle at springe ud som balletdansere og opføre en forestilling i forbindelse med den netop afholdte Cryptic’s Sonica-festival i London.

For de 176 snegle er det et karriereskift af de helt store. De tilhører nemlig sneglesorten gros-gris og bliver normalt opdrættet med det formål, at de skal lande på et middagsbord.

Tilberedt i smør og hvidløg og nedsvælget med rigelige mængder sprød baguette og rødvin af sultne franskmænd, skriver den britiske avis The Guardian.

Hvad sneglene fik ud af at deltage, er uvist. Men de overlevede

Elizabeth Saint-Jalmes og Cyril Leclerc er vegetarer og kunstnere og har i flere år arbejdet med snegle. Nogle har de fodret med rødt papir, så sneglene har skidt rødt. Andre har fået gult og blåt papir og har efterfølgende skidt grønt.

Til balletten i London var der dog ikke noget papir med i forberedelserne, men derimod små lysdioder. Ved at sætte en lille diode på hvert sneglehus, få sneglene i grupper af 8 til at kravle op og ned ad nogle vægge, tilsætte musik og ikke mindst publikum fik Elizabeth Saint-Jalmes og Cyril Leclerc det, de ønskede: en snegleballet. Hvad sneglene fik ud af at deltage, er uvist. Men de overlevede.