Det Kongelige Teater skal spille The National på festival, 'Kongens Fald' i Skuespilhuset - og så skal den nye chef for det hele instruere både opera og teater Catalanere skal iscenesætte 'Kongens Fald' og Kasper Holten skal instruere skuespil om Mozart, der også inddrager operaen og Det Kongelige Kapel.

Det Kongelige Teater har netop offentliggjort sit program for 2018-19.

Et over 250 sider langt hæfte med både genudsendelser, spritnye påfund, klassikere og en blanding af det hele.

Eksempelvis bliver Johannes V. Jensens 'Kongens Fald' til skuespil.

Bogen, der har sin plads i litteraturhistorien som det mest sande portræt af den danske sjæl, skal iscenesættes af den catalanske totalteater-mand Carlus Padrissa og genskrives til teater af den unge dramat Henrik Szklany.

Og så får Christian Lollike lov til at grave videre i de danske nationalskuespil. Efter sidste år at have lavet 'Erasmus Montanus' på Aarhus Teater forsøger han sig nu med Adam Oehlenschlägers lystspil om Aladdin.

Det bliver med musik af dj'en Turkman Souljah og »Lollike aktualiserer Aladdin med nutidens diskussioner om retningsløshed, religiøsitet og sex før ægteskabet«, lover Det Kongelige Teater.

Ellers er der gensyn med 'Højskolesangbogen', der sidste år sang sig gennem den den blå bog til seks hjerter her i avisen. Ingmar Bergmans 'Scener fra et ægteskab' spiller også videre med skuespilchef Morten Kirkskov selv i en af hovedrollerne, og så er der også noget til familierne: både Halfdan Rasmussens 'Hokus Pokus' og børneværten Sigurd Barrets danmarkshistorie er omsat til teater.

Der er også plads til klassikere som 'Frøken Julie' og kæmpeopsætningen af 'Kong Arthur', som rykker til Aarhus og spiller.

Opera som ballet

I balletten står den på opera, når Bizets 'Carmen' skrives om til tåspidssko, eller rettere: Bizets musik akkompagnerer den spanske koreograf Marcos Moraus opsætning, som han har lavet på baggrund af samme bog, som Bizet også har læst engang i midten af 1800-tallet.

Ellers er der nationalklenodiet 'Napoli', 'Alice i Eventyrland' som ballet og ditto 'Askepot' og balletificering af Susanne Biers 'Elsker dig for evigt' med livesang af Pernille Rosendahl. Og en hel del andet.

Den netop udnævnte teaterchef, det vil sige chefen for det hele på Det Kongelige Teater, Kasper Holten, skal ikke alene drive de tre nationalscener. Han skal også instruere.

I Skuespilhuset instruerer han 'Amadeus', der handler om Mozarts liv og levned. En forestilling, der også trækker på kræfter fra operaen og balletten.

Når han er færdig med det, skal han være med til at iscenesætte en af de store nationale operaer. 'Drot og Marsk' af Peter Heise handler om mordet på Erik Klipping - og sættes i scene med stjernesangerne Johan Reuter og Peter Lodahl i de to bærende roller.

Ellers kan operaen byde på 'La Bohème', 'Figaros bryllup' og 'Flagermusen'. Der er også mere moderne sager som 'Nixon in China' om storpolitik i 1970'erne

Det Kongelige Kapel skal, ud over at spille til det overstående, også optræde på Haven-festivalen på Refshaleøen, hvor de blandt andet skal spille musik af Bryce Dessner, der er en del af rockgruppen The National.

Det Kongelige Teater har delt sit program op i en række kategorier. Otte forestillinger med stærke kvinder, otte vilde og følelsesmættede, otte klassikere og otte eventyrlige.