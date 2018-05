Kommentar: Kasper Holten kan - trods alt - ikke være flere steder på en gang Det Kongelige Teater rettede blikket mod Kina, da den nye operachef John Fulljames i dag præsenterede den kommende operasæson. Kasper Holten fjernes fra kunstneriske opgaver. Det er prisen for, at han er blevet kongelig teaterchef.

I Det Kongelige Teaters trykte programbog for næste sæson, der blev uddelt til pressen ved formiddagens pressemøde tirsdag, hvor teatret præsenterede sæsonen 2018-2019, kan man læse, at Kasper Holten skal instruere hele to forestillinger på Det Kongelige Teater efter sommerferien. Skuespillet 'Amadeus' og Peter Heises danske opera 'Drot og marsk'.

Det virkede uoverkommeligt for en mand, der samtidig træder til som overordnet administrativ teaterchef per september - og sådan bliver det heller ikke.

Foruden Peter Schaffers 'Amadeus' i Skuespilhuset, hvor Det Kongelige Kapel medvirker, skal Holten kun være såkaldt co-director på opsætningen af , hvad man ellers kan kalde for Danmarks egentlige nationalopera. Nemlig Heises ’Drot og Marsk’ om det historiske mord på kong Erik Klipping i Finderup lade i 1286.

Aftalen mellem Holten og Det Kongelige er, at han kan sætte cirka en forestilling op om året. Derfor kommer han heller ikke, som ellers planlagt, til at iscenesætte skuespillet 'Pelle Erobreren' på Østre Gasværk til efteråret, erfarer Politiken. Det er rigeligt, at han ugen inden, han tiltræder som teaterchef, har premiere på sin egen udgave af 'West Side Story' på operaen i Malmø.

Mere havde været fuldstændig uoverkommeligt.

Fakta Den Kongelige Opera 2018-2019 Premierer Verdi: ’Trubaduren’. Instruktør: Francisco Negrin. 22.9. 2018 Puccini: ’Turandot’. Instruktør: Lorenzo Fioroni. 19.1. 2019 Heise: ’Drot og marsk’. Instruktør: Kasper Holten. 23.3. 2019 John Adams: ’Nixon in China’. Instruktør: John Fulljames. 12.5. 2019 Repremierer Mozart: ’Figaros bryllup’. Instruktør: Elisa Kragerup. 15.9. 2018 Puccini: ’La bohème’. Instruktør: Elisabeth Linton. 20.10. 2018 Strauss: ’Flagermusen’. Instruktør: Peter Langdal. 24.11. 2018 Puccini: ’Tosca’. Instruktør: Peter Langdal. 30.3. 2019 www.kglteater.dk Vis mere

Premieren på 'Drot og marsk' er sat til marts næste år. De overordnede kunstneriske linjer for opsætningen var lagt af Holten, inden han tiltrådte som teaterchef, og de bibeholdes.

Hvem der skal tage sig af hovedparten af det praktiske instruktørarbejde er endnu ikke fastlagt, men det bliver Den Kongelige Operas internationale stjerne, barytonen Johan Reuter, som skal føre an som den oprørske marsk Stig, der blev dømt fredløs for mordet. Tenoren Peter Lodahl skal synge kong Erik.

Otte forestillinger på plakaten

Holten selv var ikke til stede ved formiddagens pressemøde. Han er i Kina, hvor han i øjeblikket arbejder som instruktør, men han er på plads i chefstolen til september, når den nye sæson går i gang. Og sjovt nok var det en operasæson med blikket rettet netop mod Kina, kongelig operachef John Fulljames præsenterede.

Det er ikke let at være kulturinstitution i disse år, hvor regeringen fjerner penge, og på den korte tid, han har haft, siden han tiltrådte i august sidste år, har Fulljames valgt at svare igen med en sæson, hvor antallet af premierer på Operaens store scene er skåret ned fra seks til fire.

Dertil kommer fire repremierer, så der er i alt otte store forestillinger på plakaten efter sommerferien.

De fire premierer repræsenterer det ambitiøse, og her har Fulljames rettet kikkerten mod Kina. Lige som Kasper Holten er han operainstruktør, og Fulljames sætter selv John Adams ’Nixon in China’ op. Operaen om den amerikanske præsidents møde med Mao i 1972 er en nyklassiker, og det bliver spændende også her at høre Johan Reuter i en hovedrolle - nemlig som præsident Nixon - når der er premiere til maj næste år.

Spændende bliver det også, når Det Kongeliges andet internationale trumfkort, sopranen Ann Petersen, følger op på sin succes i Puccinis ’Pigen fra Vesten’ ved at synge Puccinis ultimativt krævende sopranparti i den grumme kinesiske eventyropera om den kyniske prinsesse Turandot, der henretter sine bejlere.