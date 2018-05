Lille, systemkritisk teater i Rusland rammes af endnu et dødsfald

Teatr.doc i Moskva har mistet det ægtepar, der var helt central for tilblivelsen og driften af det lille teater.

For seks uger siden døde instruktør Mikhail Ugarov uventet af et slagtilfælde, 62 år gammel. Nu skriver flere russiske medier, herunder Moscow Times, at også hans hustru, Elena Gremina, er fundet død. Hun blev 61 år gammel, og dødsårsagen er ikke oplyst.

Selv om Teatr.doc blev stiftet af en stor gruppe dramatikere og instruktører i 2002, var det ægteparret, der officielt fik titlerne kunstnerisk leder og administrativ chef. Og i virkeligheden var deres funktion langt større, og de udfyldte snarere rollerne som teatrets »hjerne, muskler og varme tvillingehjerte«, skriver teaterkritiker ved Moscow Times John Freedman.

I en artikel fra 2015 kalder BBC teatret for »Ruslands mest dristige teater«. Ved sin grundlæggelse i 2002 satte Teatr.doc primært fokus på sociale temaer så som stofmisbrug og fordomme mod folk med hiv, men efterhånden tog kritikken mod den siddende regering og Putins Rusland over.

Putin-jokes på scenen

Særligt ét teaterstykke har fået opmærksomhed, nemlig et stykke med titlen 'En time og 18 minutter'.

Det handler om advokat og whistleblower Sergej Magnitskij, som i 2009 beskyldte embedsmænd og politi for skattesvindel i størrelsesordenen 1,4 milliarder kroner. Advokaten blev arresteret og døde i politiets varetægt. Titlen på teaterstykket refererer til den tid, han angiveligt ventede i sin celle på at få lægehjælp.

I samme stykke er der en scene, hvor Putin lægger an på sin tidligere hustru, hvortil hun udbryder: »Du kan ikke voldtage mig, jeg er ikke Rusland!«.

Dengang, i 2015, spurgte BBC's reporter - uden at give et svar:

»Hvor meget kan Teatr.doc slippe af sted med?«.