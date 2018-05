Dump ind i campingvognen og se en forestilling

»Vi har en fantastisk tradition med børneteater i Danmark«, sagde hun til Politiken.

»Vi skal have fat i børnene tidligt, for det er, når børnene er små og unge, at de dannes – også i forhold til at bruge scenekunsten på en måde, hvor det skaber værdi til deres eget liv«, tilføjede hun som en reaktion på, at skolereformen flere gange på konferencen blev nævnt som årsag til bekymring.

Blandt andet udtrykte formand for Teatrenes Interesseorganisation (TIO), Dorthe Skøtt Bébé, en bekymring for det, hun kalder »dagslysteatret«, de turnerende teatre, der ofte har skolerne som afsæt for deres forestillinger. De kan mærke, at skolereformen har sat negativt præg på, hvor meget eleverne bliver præsenteret for teater.

Også skuespilchef på Det Kongelige Teater, Morten Kirkskov, understregede, at mødet med teatret i en ung alder er vigtigt, og kunne fortælle, at skoleforestillingerne på Det Kongelige Teater ofte er en meget succesfuld øjenåbner hen mod scenekunsten.