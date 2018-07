Teateranmeldelse: Sejlende teater med PH og Arne Jacobsen på flugt fra nazisterne er uden reelt drama Det Flydende Teaters skildring af PH og Arne Jacobsen på flugt over Øresund under besættelsen handler om, hvad det vil sige at være humanist. Det bliver mest til en dannet kulturradikal kamp om ord.

FOR ABONNENTER En skæbnenat i oktober 1943 krydsede Poul Henningsen og Arne Jacobsen Øresund i en robåd på flugt fra nazisterne, den første på grund af sine politisk kontroversielle holdninger, den anden fordi han var jøde. De to slap over, men siden havde de angivelig et konfliktfyldt forhold til hinanden. Få fuld adgang i 3 måneder for 299 kr Eller prøv én måned for 1 kr. Se tilbud Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind her