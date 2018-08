Uden for Hedehusene: Her serveres opera som show På en sommeraften, hvor det holdt tørt, var det en flot oplevelse at lade sig overmande af skotske krigere med sækkepiber og italiensk bel canto i det fri – og så må man leve med, at sangerne bruger mikrofon.

De er i kilt, de har sværd, og de knurrer og viser tænder, mens de trænger sig vej ned mellem publikum mod bunden af amfiteateret.

Det kan godt være, at komponisten Gaetano Donizetti var italiener. Men hans opera ’Lucia di Lammermoor’ skal forestille at foregå i Skotland, og hos Opera Hedeland tager de det alvorligt. Mens fornemme operahuse verden over arbejder med dyrt betalte instruktører, der lader deres intellekt lege frit med de gamle operaklassikere – så fortolkningerne ofte ender langt fra komponisternes oprindelige intentioner – satser Opera Hedeland på det spektakulære. Og hvem kan i den sammenhæng modstå en flok snerrende, vilde skotske 1500-tals krigere, der i et overraskelsesangreb kommer væltende ned fra alle sider af det græsklædte landskab for at indtage scenen?

FAKTA Opera Hedeland Opera Hedeland er en friluftsarena uden for Hedehusene mellem Roskilde og Høje Taastrup. Amfiteateret ligger i Hedeland Naturpark, som gennem mange år har været grusgrav Opera Hedeland åbnede i 2002 med Verdis ’Rigoletto’. Året efter fulgte Wagners ’Den Flyvende Hollænder’. Næste års forestilling bliver ’Carmen’. I år har Opera Hedeland samarbejdet med Copenhagen Opera Festival. Festivalen sørger for bustransport til og fra forestillingerne i Hedeland.











Lucia di lammermoor af Gaetano Donizetti. Iscenesættelse: Rodula Gaitanou. Scenografi: Simon Corder. Lina Johnson (Lucia), Adam Frandsen (Edgardo), Audun Iversen (Enrico) m.fl. Collegium Musicum dirigeret af Martin Nagashima Toft. Opera Hedeland. Spiller også fredag og lørdag

Der er også sækkepiber – det siger næsten sig selv – og snart viser det sig, at hesten i hestetransporten, som vi kørte bagefter det sidste stykke ud mod parkeringsarealerne i Naturpark Hedeland, hvor medlemmer af beredskabskorpset i selvlysende veste viste vej, også er med i forestillingen.

I arenaen i Verona skal der helst være elefanter, når de laver Verdis ’Aida’. I Hedeland kommer Donizettis Lucia altså ridende ind på en spillevende hest.

Der har været tilløb til regn og også angreb fra i hvert fald én hveps, mens vi har siddet i spiseområdet og nydt vores forudbestilte picnic. Men da forestillingen begynder på slaget otte, er regnen som blæst væk. Den eneste vind, der mærkes, mens vi sammen med tusinder af andre denne lørdag aften sidder klar under åben himmel i de speciallavede grønne stole på de krumme rækker i amfiteaterets halvbue, er små luftninger, der rammer ansigtet og svaler rart.

Den unge kvinde ser spøgelser og tumler forvirret rundt. Og mens hendes norske landsmand barytonen Audun Iversen i rollen som broren kæmper lidt med at få sin skønsang helskindet

Lucia har talt med sin fortrolige selskabsdame Alisa, der også er ankommet til hest, og Lucias onde bror, Enrico – en hidsig skotte med en tatovering i ansigtet – er dukket op. Dramaet kan begynde.

Mens lyset over den store sø bag scenen skifter og gør markerne gyldne, synger Lina Johnson Lucia, så man med det samme kan mærke, at det her vil ende galt. Ja, altså ikke Lina Johnsons kunstneriske præstation, for den norske soprans måde at håndtere hovedrollen i dramaet om ’Lucia fra Lammermoor’ på er rigtig god.

Nej, jeg mener handlingen. Selve operaen. Dén historie vil ende galt.

Straks fra begyndelsen har den retning mod katastrofen. For lige så grov Lucias bror er, lige så sensitiv og skrøbelig er Lucia. Den unge kvinde ser spøgelser og tumler forvirret rundt. Og mens hendes norske landsmand barytonen Audun Iversen i rollen som broren kæmper lidt med at få sin skønsang helskindet ud via den lille mikrofon, han har monteret med en bøjle om nakken, gør en speciel musiker sig klar i orkestergraven under scenen.

’Lucia di Lammermoor’ er kendt for hovedpersonens store vanvidsscene. Og som en genistreg fandt Donizetti, da han skrev musikken i begyndelsen af 1800-tallet, ud af, at dén scene bedst kunne akkompagneres af en glasharmonika. Det vil sige en masse glas eller glasskåle, der, når de stryges på kanterne, lyder mere uhyggeligt og spøgelsesagtigt end snart sagt noget andet musikinstrument.

Så efter vi har spist rabarbertriflien, som vi ikke nåede at gøre kål på, inden forestillingen begyndte, er det tid til Lucias vanvidsscene og de uhyggelige glaslyde.

I mellemtiden er mørket faldet på, og øen i den store sø bag scenen farves rød. Det må være nogle ordentlige projektører, de har. Ikke bare Lucias hvide kjole, men hele landskabet i Hedeland gennemvædes af blod, mens hun tager livet af den mand, hendes onde bror har tvunget hende til at gifte sig med. Først med en dolk. Dernæst med et ordentligt sværd.