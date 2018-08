Glæden breder sig i hele kroppen: Der er flirt i luften og flow over feltet, når et hold unge cubanske dansere fører an på Ofelia Plads Dansk Danseteater lader på Ofelia Plads danseglæden folde sig ud mellem himmel og hav, cubanere, måger og en sommermild kulturminister.

FOR ABONNENTER Det blev ikke til noget med stormen Johanne på den yderste molekant af Ofelia Plads. Til gengæld kom kulturminister Mette Bock (LA) og stod dér – omgivet af vand og måger – som en kulturministeriel indramning af Copenhagen Summer Dance. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind