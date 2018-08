'Bellevue Badehotel' er en omgang højtråbende morskabsteater, som hverken er morsomt eller har mening ’Bellevue Badehotel’ på Bellevue Teatret er måske nok klassisk i sin grimasserende sprælskhed. Men desværre er det hverken morsomt, charmerende eller skarpt. Snarere plat, fordomsfuldt og vulgært.

Det er modigt at starte en forestilling med at genne publikum over på den anden side af Strandvejen og så indlede showet med noget, der skal forestille et åbningspressemøde.

For selv om der er udskænkning af vin rosé i plastikglas og løfter om løjer, kan det ikke undgås, at man længes efter at sidde i de lækre lædersæder i Arne Jacobsens funkisteater.

Problemet viste sig desværre siden at bestå i, at det måske havde været en bedre idé at blive på stranden og få sig en dukkert.

Og fra teatrets side burde man have overvejet at forsyne publikum med en solid dosis flydende MDMA i stedet for den lyserøde vin – det kunne måske have gjort oplevelsen mindeværdig.

Thi ’Bellevue Badehotel’ er en umorsom omgang højtråbende morskabsteater, som nogle vil kalde klassisk, men som i virkeligheden bare er både gammeldags og forældet.

Der er flere klicheer i ’Bellevue Badehotel’ end der er e-numre i en pose Matador Mix

Som en dansk film anno 1930’erne, blot uden den charme og musikalitet, de fleste af disse besidder, samt musik af Kai Normann Andersen.

Det ligger i farcens natur, at den betjener sig af stereotyper, falden på halen-komik og utroværdige situationer.

Men så skal den til gengæld også levere varen i form af optrin og spas, der får én til at glemme, at det på scenen faktisk er noget værre halløj. Og det gør ’Bellevue Badehotel’ aldrig.

Man er sig hele tiden pinligt bevidst, at det her er noget frygteligt opstyltet pjat, som hverken siger noget om samfundet eller får én til at grine som en flækket træsko.

Snarere indfinder der sig en upassende konceptminimalistisk følelse af at være her og nu og mærke tiden gå. Langsomt.

Handling er der ikke meget af. Men udgangspunktet er, at Bellevue Badehotel skal til at åbne og have en stor reception med snoroverklipning ved kommunens borgmester. Der er bare nogle problemer.

Håndværkerne er ikke færdige, og de vil først afslutte arbejdet, når de har fået deres penge. En emsig journalist har fået færten af noget urent økonomisk trav, som han forsøger at slå sensationalistisk mønt af.

Og den liderlige, brovtende og spilleglade direktør, der går med gummistøvler og gråt jakkesæt, hjælper ikke tingene på gled med sin friske måde at være på.

Til gengæld forsøger hans fraskilte og kærlighedshungrende søster at rage kastanjerne ud af ilden, hvilket afstedkommer både dette og hint, ligesom bestyrelsesforkvinden gør sit for at få projektet til at lykkes.

Teknisk set er det en helt stilren omgang gak, som ender i fryd og gammen med musik og hjertevarme. Men et er struktur og dramaturgi, noget ganske andet komisk nerve og underholdningsværdi.

Sidstnævnte besidder entreprisen, hvis man er til fals for buldrende og bombastiske løjer som eksempelvis en piccolo, der kører på en hjuldims, ikke kan huske tal og i øvrigt generelt er fjollet, indtil han ikke er det længere.

Eller kan se det morsomme i at håndværkerne er østeuropæere og taler med en accent så tyk som rødgrød med piskefløde.

Har man derimod ikke sans for lavtflyvende platheder og alskens lumre ordspil, vil man finde det hele plagsomt som myg i sommernatten. For der er absolut ingen substans.