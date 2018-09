Susanne Bier laver ’Den skaldede frisør’ som musical Endnu en gang laver instruktør Susanne Bier en ny dansk musical bygget på en af sine film, fortalte hun på et noget utraditionelt pressemøde afholdt i Italien.

Den syrlige duft af citrusfrugter blander sig med lyden af italiensk musik, da vi kommer gennem lunden og ender ved det overdådige langbord, der står foran hovedindgangen til Villa Il Pizzo i den syditalienske by Sorrento.

Inden da er vi fløjet ned over Europa i privatfly og sejlet over den maleriske Napolibugt. Et voldsomt setup for et pressemøde.

Men det var her, Trine Dyrholms karakter Ida trådte ind i citronhaven for at deltage i sin datters bryllup i filmen ’Den skaldede frisør’. Filmen fra 2012 blev optaget her.

Så selv om det må have kostet kassen at holde pressemøde i Italien, kunne settingen ikke være mere oplagt.

Jeg kan godt lide, at mine ting kommer bredt ud Susanne Bier, instruktør

Filmen, der blev skrevet og instrueret af den oscarvindende instruktør Susanne Bier, bliver nu lavet til en ny dansk musical.

»Allerede dengang jeg skrev manuskriptet sammen med Anders Thomas Jensen, talte vi om, at det i virkeligheden er en musical«, siger Bier, efter at hovedcastet har danset til mere musik.

»De musicals, jeg selv godt kan lide, rummer altid en smerte. Det skal ikke kun være sjov og ballade. Det formår filmen, og det vil jeg også gerne give den her forestilling«, fortsætter hun

Historien kommer i store træk til at være den samme på de skrå brædder.

Ida, der arbejder som frisør, har mistet sit hår på grund af et kemoterapiforløb og tager efter at have taget sin mand i at være utro til Italien for at fejre sin datters bryllup.

På vej derned støder hun ind i gommens far, og gennem mange komiske forviklinger, følger man de to blive forelsket i hinanden, mens deres børn omvendt begynder at tvivle på deres kommende ægteskab.

Thomas Helmig er komponist

Da Susanne Bier lavede sin første spillefilm, ’Den eneste ene’, var det Thomas Helmig, der slog filmens musikalske stemning an med hittet ’The One and Only’.

Nu skal han så skrive al musikken til den kommende forestilling og gøre ’Den skaldede frisør’ til en musikfortælling.

»Thomas Helmig kan fange et håb og en dybde, samtidig med at han kan være sjov og varm. Han passer bare rigtig godt her. Og selv om jeg virkelig er glad for musikken til ’Den eneste ene’, så synes jeg faktisk, at karaktererne i ’Den skaldede frisør’ har mange flere oplagte steder, de kan synge«, siger Bier.

Bag den nye musical står Jesper Winge Leisner, der som direktør for ’The One and Only Company’ også producerede musicalen ’Den eneste ene’. Og som privat danner par med Susanne Bier.

De seneste år har han haft enorm succes med forestillinger som ’Grease’, ’Dirty Dancing’ og ’Saturday Night Fever’. Forestillinger, der alle var købt ind og efterprøvet i udlandet. Nu vil han gerne lave noget originalt og dansk igen.