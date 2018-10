Instruktør: Emil gør intet forkert. Det er Lønneberg, den er helt gal med Teaterinstruktør Leiv Arne Kjøllmoen vil med forestillingen ’Emil fra Lønneberg’ på folketeatret vise, at de mest innovative ofte er dem, samfundet har mest travlt med at putte i små kasser.

Når far-Anton i Lønneberg råber »Eeemiiil!«, er det så egentlig Emil eller sig selv, han er sur på?

Savner han den frihed og nysgerrighed, som Emil besidder, men som han selv har været nødt til at lægge låg på for at kunne begå sig i et samfund, der hurtigt stempler folk og putter dem i kasser?

Instruktør Leiv Arne Kjøllmoen mener, at det må være, fordi Emils far har svært ved at rumme, at han i virkeligheden har »låst sig selv inde«, og derfor forsøger at få Emil til at makke ret på samme måde.

»I Astrid Lindgrens fortælling håndterer samfundet Emil ved at låse ham inde i brændeskuret. Han finder så selv ud af at bruge det – ikke som et fængsel, men som et frirum. Det synes jeg, vi kan lære meget af også i dag«, siger han.

Blå bog Leiv Arne Kjøllmoen Teaterinstruktør. Uddannet på instruktørlinjen på Statens Scenekunstskole, dimitteret i 2009. Har tidligere instrueret både opera, musik og dukketeater for børn og unge. Født og opvokset i Norge, bor i Danmark med sin kone og deres to døtre.

Fredag 26. oktober er der premiere på forestillingen ’Emil fra Lønneberg’ på Folketeatrets store scene. En musikalsk iscenesættelse af Astrid Lindgrens ikoniske fortællinger om skarnsknægten fra Småland.

Vi debatterer ofte diagnosticering af børn, der ikke passer ind, så hvorfor skal vi også proppe det ind i ’Emil fra Lønneberg’?

»Fordi det er hamrende vigtigt. Man kan jo se, hvor mange der fortsat flygter fra folkeskolerne, og hvor store udfordringer der er med inklusionen. Man har jo ikke fundet en holdbar løsning«.

Hvorfor har vi ikke fundet den løsning?

»I dag lever vi med et meget snævert normalitetsbegreb. Jeg oplever, at mange børn får bogstavdiagnoser. Og mange af dem har brug for dem, men det betyder også, at vi laver en masse kasser uden for normalen, som man putter de børn ned i. Der sætter jeg spørgsmålstegn ved, om det er sundt for et samfund at gøre det på den måde«.

Spørgsmålet er jo netop, om det er Emil, der skal udvikle sig, eller om det er det omkringliggende samfund, der skal rykke sig. Instruktør Leiv Arne Kjøllmoen

»Lønneberg som samfund stempler Emil som en skarnsknægt. Det stempel tager hele familien på sig. Og det eneste, man gør for at få ham til at passe ind, er konstant at forsøge at få ham til at makke ret. Ind i skammekrogen. I stedet for at se, hvad han egentlig kan. Det er problemet«.

Træd ved siden af

Men igen, hvorfor skal vi politisere en familieforestilling? Skal den ikke bare underholde og måske netop være et frirum?

»Vores mål er absolut at underholde børnene og deres familier. Vi sender stadig Ida op i flagstangen, og Emil putter hovedet i suppeterrinen. Men det gode ved at bruge netop en familieforestilling er, at familierne forhåbentlig ser forestillingen sammen. Man har familiestrukturen med ind i teatret, og det er jo netop den, vi gerne vil spejle på scenen«.

»Og det er jo på sin vis heller ikke børnene eller forestillingens hovedperson Emil, der skal lære noget. Jeg forsøger at dreje det, så børnenes familier og samfundet kommer til at se dem på en anden måde. Det er det vigtigste. For spørgsmålet er jo netop, om det er Emil, der skal udvikle sig, eller om det er det omkringliggende samfund, der skal rykke sig. Og der vil jeg jo sige, at det er samfundet, der skal vågne op«.

Men er det ikke godt, at samfundet får præciseret, hvad nogle børn har svært ved, så man kan hjælpe dem mere målrettet?