Teateranmeldelse: Komisk selvmordshistorie får sit eget gæve og desperate liv Med livsbekræftende vrede og en poetisk scenografi sættes Erlend Loes 'Muleum' op på Husets Teater.

Litteraturen sættes i øjeblikket op på scenerne i stor stil; vi ser den materialiseret i storstilede satsninger. Men også som smalle monologer, der i bedste fald – og ofte med et enkelt scenegreb – beriger skriften med virkelige stemmer og kroppe. Det lykkes lige nu for ’Færdig med Eddy’ på Betty Nansen, ’Nye rejsende’ på Det Kongelige og ’Transfervindue’ på Republique.

En trend, der også føles relevant i sceneversionen af Erlend Loes dagbogsroman ’Muleum’ fra 2007. På forhånd kunne det ellers ligne både en god og en dårlig idé.











Anmeldelse Muleum. Husets Teater. Efter roman af Erlend Loe. Oversat af Susanne Vebel. Bearbejdelse: Lærke Sanderhoff. Instruktion: Hans Rønne. Scen.: Gitte Baastrup. Til 17. nov.







Romanen om den selvmordstruede teenager Julie, der mister sin mor, far og bror i et flystyrt og nu skal klare sig selv i familiens luksusvilla, er hysterisk morsom og spydig – med Loes særlige balancegang mellem det sarkastiske og det sentimentale:



»Der dør næsten 155.000 mennesker hver eneste dag, har jeg lige fundet ud af. Det bliver 57 millioner om året. 6.458 i timen. 108 i minuttet. Jeg ved ikke, om det er en trøst. På en måde ja. På en måde nej«.



Sådan hedder det i bogen – og i sceneversionen, der er et loyalt koncentrat, og som lige nu kører i Hans Rønnes iscenesættelse på Husets Teater.



Men udfordringen her er at tage dagbogens sprog og gøre det meningsfuldt som performance. Det var det, der kunne ligne en dårlig idé. En dagbog vil vel netop ikke ud i verden, den vil findes i det skjulte

Dagbogsstemmen får krop

Det karakteristiske ved den er, at den henvender sig til nogen, men at der ikke er nogen til at lytte. Det er en ensom skrift, som ikke umiddelbart kalder på at blive spillet og fortolket.



Men måske netop derfor, i fremmedgørelsen og den umulige henvendelsesform, er det spændende at se dagbogens stemme forvandlet til krop på scenen, i det hvide, sjælløse og overbelyste rum, som hele stykket finder sted i.

Scenografien er helt skrabet og består af en pyjamas, der flyder sammen med en unaturligt stor dyne, og ud af det stribede stof kommer pigen til syne. Det er elementært gribende at se hende bevæge sig i tomheden.



»Gør, som du vil«, nåede faren at skrive i en sms, inden de styrtede ned, og nu sidder hun altså alene tilbage i rummet, kører omkring i familiens Jaguar, rejser rundt i verden og leder efter måder at dø på. Forsøger at rejse til Rumænien for at finde en syg fugl, der kan give hende fugleinfluenza, tager til Korea og knalder med verdens bedste kortbaneløber.

Det har sin egen simple poesi

Det hele finder både sted og ikke sted, og her er monologen og scenegrebet effektivt. Ensomheden og den tomme henvendelse giver en sød modvægt til den gakkede komik og de velmenende omgivelser, der forsøger at hjælpe Julie, hestepigeveninden, og psykologen, Psyko-Geir, hvis bedste råd er at få hund.



Men hvor tonen i bogen svinger fint og umærkeligt mellem det naive og det sarkastiske, ligger vægten i stykket mere entydigt på naiviteten. Der måtte gerne være skruet op for galskaben og for sarkasmen, der ligger i teksten, og lidt ned for det gæve – det er et spørgsmål om fortolkning.



Stykket har desuden en lydside, der nok primært fungerer som instruktørens kommentar til Julies historie og mindre som noget, der hører Julies egen verden til. At stykket åbner til tonerne af Brian Enos ’Music for Airports’, er både tematisk skægt og stemningsmæssigt effektivt, men også lidt, ja, off.



Men som den unge Julie får granvoksne Marie Mondrup meget ud af meget lidt, når hun forvandler dynen til rekvisit, den eneste hun har. En dyne man ikke kan andet end at lægge sig til at sove eller dø i. Det har sin egen simple poesi, og det er især der, romanen får et frisk, komisk og desperat liv på scenen.