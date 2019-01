Hvorfor har Line Knutzon ikke selv skrevet stykket? Powerbrevkassefænomenet ’Camille Clouds brevkasse’ er ikke særlig sjovt som teater

FOR ABONNENTER

Når Mungo Park nu har inviteret til det store terapeutiske gruppekram med selvhjælpsguruen Camille Cloud, må jeg tilstå, at jeg ikke hører til segmentet med OT-syndrom. Altså dem, der lider af Overdreven Tålmodighed, såsom manden her i den gule pullover, der tilbragte et halvt år med at vente på linje 4A, hvis rute var blevet omlagt.