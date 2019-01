Forestilling sender dig ud på forbrugerkulturens fascistoide overdrev: Det værste er at være happy døgnet rundt

Hej alle sammen. Hva’ så, er I glade? Er I meget happy? Eller bare o.k. happy?«.

Der er lagt op til showtime med to skuespillere i storsmilende aktion, som var de på catwalken med den nye sæsonkollektion af cool underwear Black is Back. Indrammet af sølvskinnende forhæng.











Happy Hour, Teater Grob. Tekst: Cristian Ceresoli, overs. af Anne Marie Daugaard Boberg og Simon K. Boberg. Iscen.: Simon K. Boberg. Scen.: Edward Lloyd Pierce. Musik: DJ Blue Cat. Til 14.2.

Det er dog sin sag at blive budt velkommen til ’Happy Hour’ på Teater Grob. Føler mig hverken o.k. happy eller shit happy. For det er ikke ligefrem Ole Henriksen, der er i vigør med en dobbelt-op på vitaliserende creme til at friske humøret op. Tværtom er den italienske dramatiker Cristian Ceresoli, der fik et internationalt hit med den grassatgående monolog ’Lort’ (2008), her ude i en eskalerende dystopi. »Munter totalitarisme« kalder han det.

To børn, søster og bror, sendes ud på konsumkulturens syrede fascistoide overdrev, hvor alle har ret til et happy life, men ingen har en skid at skulle have sagt. Succesmantraet udmøntes i brutal tvangsselektion med masseovervågning og udryddelseslejre til alle taberne – inklusive fri buffet, spark i hovedet og Aperol Spritz. No Martini, no Party.

Fra smågrotesk far, mor og børn-realisme med mikrobølgeovn, brugt bil, ubetalt husleje og happiness hotdogs med ketchup tæller ’Happy Hour’ ned til et surreelt mareridt.

At det er børnenes frøperspektiv, der styrer historien, er et kup rent dramatisk. Det giver en jordnær selvfølgelighed, men også en fremmedgørende undren over familielivets nye udfordringer – når for eksempel morfar som den første og lovlig »brugte« bliver sendt til storskrald:

»Farvel, morfar. Det er ikke let at se på sin morfar, helt nøgen, lige efter man har spist«.

Kørt over af historien

Helt ligetil er det ikke at følge med i, hvordan historien undervejs skrider ud i så skingrende en ekstrem: et ultra happy-diktatur med et historisk ekko af koncentrationslejre og stadioner som henrettelsespladser, piftet op med masturberende giraffer og frie drinks.

Men det har den effekt, at publikum kommer til at opleve det lidt ligesom børnene. Umiddelbart er det sjovt med deres ukuelige happy go lucky-tilgang til det hele. Og selv om selve far, mor og børn-historien i begyndelsen ikke er særlig interessant, kører den af sted ud i det absurde, mens vi lige præcis kan føle os sat af sporet.

De to børn har imidlertid lugtet lunten, hvad overlevelse angår: perform or die! »Vi skal smile. Hvis man ikke smiler, bliver man straffet«.

Tæt forbundet og totalt overladt til sig selv kører de to søskende løs med deres rytmisk fængende siamesisk tvilling-agtige dialog, som gjaldt det livet. Et spøjst umage par.

Højt op rager Asbjørn Krogh Nissen, skægget og loose i stilen som broren, der går all in for at blive fodbold-champion, på trods af at han er chanceløs og har en diller i størrelse small. Hyperpræcise Özlem Saglanmak når ham knap nok til brystet, men stjæler næsten billedet med sit intense nærvær som dansepigen med totalt styr på formen og sin arabesque. Men hun er også den, der pludselig kan gå amok med fjerkræsaksen og snitte brorens mund op til det evige smil.