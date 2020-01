Verdens mest populære opera er tilbage på Det Kongelige, og nu er kvinderne endnu mere magtfulde

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Den ligger allerøverst på listen over, hvad publikum verden over gerne vil se og høre, når de går i operaen. Verdis ’La traviata’ slår selv Puccinis ’La bohème’ og Bizets ’Carmen’ i statistikkerne over, hvilke operaer der spilles mest, og den har det til fælles med konkurrenterne, at den vrider de tragiske følelser så meget, det overhovedet kan lade sig gøre.