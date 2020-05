Kommentar: Det virker mærkeligt, at teatrenes nye sæson nærmest tager sig ud, som om alt er ved det gamle

FOR ABONNENTER

Nu lysner det. Man kan ikke andet end være netop kisteglad efter at være blevet åndet i nakken af truende sygdom, død og ruin. Det Kongelige Teater kunne således i sidste uge fremlægge planerne for en ny sæson og et genåbnet teater. Forjættende! Men hvad er det for en virkelighed, teatrene åbner op til? Og hvad vil man fremover møde den med – på scenen?​