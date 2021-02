Jon Stephensens påstand synes at være helt i hegnet, når jeg ser mig omkring

Så fik teaterdirektør Jon Stephensen nok en gang skabt drama i arenaen med sine spektakulære udtalelser om, at »dansk teater svigter de unge«. Som det lød her i avisen i sidste uge:

»Dansk teater fylder 300 år næste år og anerkender stadig på ingen måder unge. Hverken i stykkerne eller som publikum«.

En påstand, der synes at være helt i hegnet, når jeg ser mig omkring i teaterlandskabet.

Nok har de unge ry for at være en svær gruppe at nå, men her fik han rask væk trampet hen over den stærke internationalt berømmede tradition for dansk børne- og ungdomsteater og videre trampet hen over den succesfulde indsats for at få flere unge i teatret, der inden for det seneste årti er eskaleret især på de små, men også på større scener.

Det handler overordnet om Billigere end Biffen-billetter (som Aarhus Teater har kaldt det) og ikke mindst om forestillinger, der taler direkte til et ungt publikum med blandt andet tværkunstneriske og involverende formater samt emner, de kan engagere sig i.