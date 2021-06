5 hjerter: Det giver et totalt sansekick at få jord ind i hver en pore af kroppe

Der er noget utrolig pirrende ved at bevæge sig ud, hvor der står ’Adgang forbudt’. På den yderste spids af Nordhavn er vi tilmed ude på helt nyt land. Et overvældende mærkeligt landskab.

Her, hvor jeg og min lille flok ledsagere vandrer rundt iført lette kedeldragter og gule refleksveste, var der for 15 år siden kun hav. Men området er blevet fyldt op med overskudsjord fra metroen og andet byggeri fra et København med vokseværk, så der er fremkommet et menneskeskabt kunstigt landskab. Al den gamle jord er fordelt i et rent og et forurenet område og hober sig op i bakker og langstrakte sletter. For hver dags lange strøm af nye vognlæs ændrer landskabet sig på vej mod fremtidens by, nu bare kaldet Jorddepotet.

Det er selve det fysiske møde med den jord, København er skabt af og i en nær fremtid vil lade nye bydele gro frem af, som performancekunstner Nana Francisca Schottländer gennem et år har udforsket og nu har fået tilladelse til at invitere folk med på. ’Bodyscaping’ er en forunderlig sanse- og tankevækkende performativ vandring gennem det »hyperantropocæne« landskab som led i storbylaboratoriet Metropolis’ sommeraktiviteter.