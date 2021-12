Kirsten Olesen puster liv i dement Ingmar Bergman

Utroligt, som de ’De urolige’ flimrer rundt på scenen uden for alvor at tage fat. Selv om forestillingen tager afsæt i Linn Ullmanns besættende selvbiografiske roman om hendes ikoniske forældre, Ingmar Bergman og Liv Ullmann, har den svært ved at samle sig om andet end almindeligheder i forbindelse med fortravlede kunstnerliv, forældresvigt og savn.

Dramaet folder sig ud omkring det livslangt svigtede barn over for de to selvcentrerede kunstnertyper, hensat i Maja Ravns bergmanske hjemmefilmstudie, der er stopfyldt af uro i form af lænestole, kameraudstyr, store filmiske nærbilleder, dollyskinnebane m.m.