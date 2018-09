To hjerter til teaterstykket 'Aladdin': Det er da stærkt at høre en muslimsk bøn blive sunget på nationalscenen. Men det får kun effekt som en løs provokation Christian Lollikes bud på en nutidig ’Aladdin’ i Skuespilhuset er mere eller mindre en fuser.

Hvordan i al verdens riger og ’sprængfarlige’ lande sætte ’Aladdin’ på scenen uden at havne i en sump af politisk ukorrekthed og identitetspolitisk pløre? Oehlenschlägers romantiske lystspil fra 1805 om »naturens muntre søn« oser af eksotisk orientalisme som en vesterlandsk hvid mands våde drøm. Men går det an at fremstille muslimer som undertrykte, handlede kvinder eller onde, magtliderlige patriarker?