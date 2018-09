Det Ny Teaters opsætning af 'Phantom of the Opera' er en ødsel og dybt tilfredsstillende oplevelse

fakta

Phantom of

the Opera

Musicalen baserer sig på den franske forfatter og journalist Gaston Lerouxs føljetonroman fra 1910. Den blev oprindeligt bragt som enkeltkapitler i avisen Le Galouis.

’Phantom of the Opera’ har været genstand for utallige bearbejdelser. Allerede i 1925 blev den filmatiseret med Lon Chaney, manden med de tusinde ansigter, som han blev kaldt. Og den har sågar været fortalt som fortsat serie i Anders And & Co.

Indtil 2014 var ’Phantom of the Opera’ den mest økonomisk succesfulde forestilling nogensinde. Men den blev overhalet af ’Løvernes Konge’. Ikke desto mindre har 130 millioner mennesker i 145 byer i 27 lande haft fornøjelsen, og den spiller stadig i både London og New York.

