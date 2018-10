Alle kan være Carmen med cigaren Barcelona-koreografen Marcos Morau fyrer ’Carmen’ af som et sprælsk festfyrværkeri af spanierkitsch, feminine flæser og transkønnet toreadormiks. Det kniber bare gevaldigt med at få bund i sagerne.

Hvem vil ikke gerne være Carmen? Gradvis bliver scenen overtaget af et mylder af farvestrålende storskørtede flamencoprimadonnaer m/k, så det ikke er til at se, hvem der er hovedpersonen. Og det er meningen, på godt og ondt. Lidt som i børnebogslegen ’Find Holger’: Find Carmen, hun er over det hele.