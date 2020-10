I tankevækkende podcast kan du høre Shrek-tatoveringen fortælle om, hvordan det er at hænge på et menneske

Den gode samtale. Konceptet er kendt og klassisk, en spørger, og en anden svarer. Sådan er det også i ’Everything is Alive’, men der er en væsentlig forskel, der adskiller denne podcast fra resten af dialoghavet.

Det er nemlig ikke mennesker, der bliver interviewet, men ting. Motorsaven Josh, satellitten Charu og maleriet Connor blandt andre. Ja okay, de bliver spillet af mennesker, det er ikke bare lyden af maling, der tørrer, du kommer til at høre.

Det kan virke plat eller satirisk, men det er faktisk ekstremt sødt. At høre spejlet reflektere over tilværelsen og lytte til, at pengesedlen vurderer sit eget værd. Det er at give metaforerne liv og insistere på, at alt er levende, og at alt har en historie at fortælle.